Факты ICTV детально разобрались, подходят ли украинские водительские права в Чехии, какие дорожные правила в этой стране и какие штрафы.

Нужно ли менять водительские права украинского образца?

В Чехии можно использовать действующее удостоверение водителя, но при условии, что оно соответствует образцу, предусмотренному Конвенцией о дорожном движении (Вена 1968 г.). Иначе документ следует заменить, подав соответствующее заявление. В реестре водителей магистрата можно выяснить, можно ли обменять ваше удостоверение на чешское или пройти курс в автошколе и после этого сдать экзамен по вождению.

При подаче заявления на обмен нужны следующие документы:

— заявление на выдачу водительского удостоверения;

— действующее удостоверение личности заявителя (иностранец предоставляет вид на жительство и другие документы, подтверждающие регулярное проживание на территории Чешской Республики).

— одну фотографию размером 35 на 45 мм;

Новые водительские права будут выданы в течение 20 дней и будут действовать в течение 10 лет. Водители грузовиков и автобусов должны менять водительские права каждые 5 лет.

За выдачу водительского удостоверения необходимо заплатить пошлину размером в 200 чешских крон, за срочное изготовление (в течение 5 дней) — 700 крон.

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Правила дорожного движения в Чехии

Здесь действуют те же правила дорожного движения, как и в Украине. Хотя есть определенные отличия по скоростному режиму, парковке, платным магистралям, штрафам и требованиям безопасности.

Существенное отличие от украинских ПДД – правило правой дополнительной секции светофора. Если основной сигнал светофора зеленый, а правая дополнительная секция не горит, поворачивать направо запрещено. Если основной сигнал светофора красный, но при этом включена правая дополнительная секция, поворачивать направо можно, однако перед поворотом следует затормозить до полной остановки и пропустить транспорт и пешеходов по другим направлениям.

Ограничение скорости

в населенном пункте – 50 км/ч;

вне населенного пункта — 90 км/ч;

на дороге для автомобилей или автомагистрали в пределах населенного пункта – 80 км/ч;

на дороге для автомобилей или автомагистрали вне населенного пункта – 130 км/ч

На последних 50 метрах до железнодорожного переезда скорость не должна превышать 30 км/ч. Ближний свет обязателен круглосуточно в течение всего года.

Детей до 12 лет и ростом до 150 см запрещено перевозить на переднем сиденье. Они могут путешествовать только на задних сиденьях автомобиля в специальных детских удерживающих системах. Штраф за нарушение — до 2 тыс. чешских крон (€72,00).

Использование ремней безопасности обязательно для передних и задних пассажиров. Штраф — до 2 тыс. чешских крон (€72,00).

Штрафы за превышение скорости в Чехии:

до 19 км/ч – 1 тыс. чешских крон (€36,00);

от 20 до 29 км/ч: в населенном пункте – 2,5 тыс. крон (€90,00), вне населенного пункта – 1 тыс. крон (€36,00);

от 30 до 39 км/ч – 2,5 тыс. чешских крон (€90,00);

от 40 до 49 км/ч: в населенном пункте – 5 тыс. – 10 тыс. крон (€180,00 – 360,00), вне населенного пункта – 2,5 тыс. крон (€90,00);

от 50 км/ч и выше: в населенном пункте – 5 тыс. – 10 тыс. крон (€180,00 – 360,00), вне населенного пункта – 5 тыс. – 10 тыс. крон (€180,00 – 360,00).

Максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0.0‰. Если уровень алкоголя в крови превышает допустимый, то штраф будет составлять от 2,5 тыс. до 20 тыс. чешских крон (€90,00 – 720,00) и лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до года.

Чешские автомобильные дороги

В Чехии пользование автомагистралями платное. Сумма зависит от категории авто и длительности использования автомагистралей.

Стоимость «проездного» для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн (независимо от массы прицепа) составит:

10 дней – 310 чешских крон (€11,00);

1 месяц – 440 чешских крон (€16,00);

1 год – 1,5 тыс. чешских крон (€54,00).

Виньетка покупается на АЗС или в специальных пунктах продаж у границы. Ее рекомендуется прикреплять в правом нижнем углу лобового стекла внутри автомобиля. Незакрепленная виньетка считается недействительной.

В машине обязательно должны быть:

аптечка первой помощи;

знак аварийной остановки;

светоотражающий жилет является обязательным для любого человека, выходящего из своего автомобиля, днем ​​или ночью в случае остановки или аварии на дороге (жилет должен находиться в салоне автомобиля, а не в багажнике);

запасное колесо (включая домкрат и баллонный ключ). Допускается отсутствие запасного колеса при наличии набора для заклеивания колеса с компрессором;

набор запасных ламп – по одной каждого типа;

запасные предохранители – по одному для каждого типа.

Штраф за отсутствие чего-либо из обязательного оборудования составит до 1 тыс. чешских крон (€36,00) или до 2 тыс. крон (€72,00) при рассмотрении дела в суде.

Использование антирадаров запрещено. Штраф до 1 тыс. чешских крон (€36,00) при оплате на месте. При рассмотрении в суде сумма штрафа составит от 5 тыс. до 10 тыс. крон (€180,00 — 360,00).

Использование видеорегистратора в Чехии разрешено.

Парковка

В большинстве городов Чехии для оплаты за парковку используются паркоматы. Стоимость зависит от места и колеблется от 10 до 40 чешских крон (€0,36 – 1,44) в час. Если не указано иное, то парковка бесплатная с 18.00 до 8.00 в будние, а также в выходные и праздничные дни.

В центре можно припарковать машину на паркингах крупных супермаркетов или при гостиницах. В окрестностях города есть стоянки системы Park&Ride. Они расположены вблизи станций метро. Стоянки охраняются и стоят от 10 чешских крон (€0,36) в день.