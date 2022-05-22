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“Все пропили”. РФ не может восстановить аэродром в Приднестровье – глава Одесской ОВА

Наташа Тарчевська, редактор ленты
“Все пропили”. РФ не может восстановить аэродром в Приднестровье – глава Одесской ОВА
Фото: Depositphotos

Боевики непризнанного Приднестровья вместе с российским военным командованием “пропили” аэродром в Тирасполе.

Об этом вечером 22 мая в своем видеообращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. 

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— По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задание восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы пребывания в Приднестровье, Все, что сделали российские войска — это пропили все остатки военной техники и аппаратуры, — пояснил он.

Отмечается, что приказ подготовить аэродром к приему Ил-76 с десантом российское командование отдало еще полтора месяца назад.

— Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, согласно документам, все запасные части были в наличии”, — уточнил председатель ОВА.

По словам Максима Марченко, очередная попытка россиян дестабилизировать ситуацию на границах с Украиной “сорвалась” из-за их же коррупции.

Он пожелал высшему военному командованию рашистов и впредь разваливать свою армию изнутри.

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