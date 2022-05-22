“Все пропили”. РФ не может восстановить аэродром в Приднестровье – глава Одесской ОВА
Боевики непризнанного Приднестровья вместе с российским военным командованием “пропили” аэродром в Тирасполе.
Об этом вечером 22 мая в своем видеообращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
— По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задание восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы пребывания в Приднестровье, Все, что сделали российские войска — это пропили все остатки военной техники и аппаратуры, — пояснил он.
Отмечается, что приказ подготовить аэродром к приему Ил-76 с десантом российское командование отдало еще полтора месяца назад.
— Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, согласно документам, все запасные части были в наличии”, — уточнил председатель ОВА.
По словам Максима Марченко, очередная попытка россиян дестабилизировать ситуацию на границах с Украиной “сорвалась” из-за их же коррупции.
Он пожелал высшему военному командованию рашистов и впредь разваливать свою армию изнутри.