Польша досрочно разорвала газовое соглашение с Россией

Май, 23 в 12:17

Польша решила расторгнуть соглашение о поставках российского газа и не будет ждать его завершения. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она объяснила, что полномасштабная агрессия России против Украины лишь подтвердила правильность курса польского правительства на полную независимость от российского газа.

— Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила правильность курса польского правительства на полную независимость от российского газа. Мы никогда не считали Газпром надежным партнером, – написала министр в Twitter.

Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) May 23, 2022

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Трубопровод Ямал-Европа проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится небольшая часть потоков российского газа в Европу. С начала полномасштабной войны против Украины его использование резко сокращается.

Напомним, 26 апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом. Польская компания PGNiG получила письмо от компании Газпром из РФ, в котором сообщается о полном прекращении поставок по ямальскому контракту.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что решение России приостановить поставки газа является прямой атакой на Польшу со стороны РФ. Но он заверил, что поставки газа будут увеличены за счет других трубопроводов.