Беларусь ограничит пребывание граждан на границе с двумя областями Украины в течение лета
В юго-восточном районе Беларуси, граничащем с двумя областями Украины, в течение лета будет ограничено временное пребывание граждан “в целях обеспечения пограничной безопасности”.
Об этом говорится в решении Государственного пограничного комитета Беларуси.
Речь идет о Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области, что на границе с Киевщиной и Черниговщиной.
Власти Беларуси с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года не будут пропускать белорусов в пограничную полосу этих территорий.
В решении пограничного комитета Беларуси добавили, что указанные ограничения не будут распространяться на лиц, исполняющих служебные обязанности и участвующих в мероприятиях по охране границы на указанной территории.
Добавим, 27 мая оборонное ведомство Украины сообщило, что на сегодняшний день сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных ударов по Украине, поскольку именно на территорию приграничных районов были перемещены дивизионы оперативно-тактических ракет Искандер-М.
В начале мая в Пентагоне заявляли, что не видят признаков того, что Беларусь намерена активно участвовать в войне в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что при попытке атаки Украины со стороны белорусских вооруженных сил это станет самоубийством для военных Беларуси и концом правления Александра Лукашенко.
Источник: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь