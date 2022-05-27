Май, 27 в 0:59

Страны Запада передали Украине советские самолеты Су-25 в разобранном виде для более удобного способа транспортировки.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy, которое побывало в “большом центре”, где происходит организация процесса поставок военной помощи Украине.

По данным издания, в центре находится более сотни военных из 30 стран мира, управляющих логистикой.

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— Другие страны переправляют украинцев туда и обратно на обучение в Восточную Европу, например, канадцы обучают украинские войска работе с артиллерией, предоставленной США, и помогают забирать оружие. Группа, работающая в полевых условиях в Восточной Европе и связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину, — пишет издание.

По словам британского чиновника, украинцы демонстрируют целеустремленность на тренировках.

— Они не хотят делать перерывы на чай… Они просто хотят продолжать обучение и вернуться в страну, — сказал британский военный чиновник.

По данным издания, как только определяется донор оружия, необходимого Украине, войска в координационном центре решают, как доставить его в страну наземным, воздушным или железнодорожным транспортом через один из нескольких узлов в Европе — в зависимости от того, какой из них наиболее эффективен.

Само оружие может быть доставлено подрядчиками или собрано Вооруженными силами Украины, однако работа усложняется по мере того, как потребности Украины эволюционируют от стрелкового и ручного оружия, такого как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые помогли остановить наступление России на Киев, до самолетов, танков и артиллерии, таких как гаубицы M777.

Украине также необходимо понять, как обеспечить полет и стрельбу этих новых систем вооружений. Должностные лица в группе планирования разработали контрольный список для подготовки и поддержания этого оружия, включая обеспечение готовности боеприпасов. Получив более сложное в обслуживании оружие, например, бронетранспортеры, украинцы понимают, что чем более срочным является запрос, тем сложнее его выполнить.

— Если вы используете комплект, который выходит за рамки их возможностей, он сломается,.. Существует политическая воля к быстрому эффекту, которая стоит за желанием продвигать в поле оружие, которое не всегда является самым надежным, — сказал британский военный чиновник.

Но Украина заставляет Запад пойти еще дальше. В списке пожеланий Киева — системы залпового огня, способные запускать до десятка ракет на расстояние до 80 миль, которые, по словам украинских чиновников, Соединенные Штаты воздерживаются посылать, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

По данным издания, Соединенные Штаты и страны НАТО все еще пытаются определиться с тем, станет ли операция по переправке оружия официальной.

Источник: Foreign Policy