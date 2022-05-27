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Факты / Мир

Лукашенко приказал создать “народное ополчение” Беларуси

Илья Нежигай, редактор ленты
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Правитель Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ сделать в республике так называемое народное ополчение.

Об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин во время разговора с журналистами.

— На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов развития вооруженных сил (Беларуси, — Ред.) главнокомандующим (Александром Лукашенко, – Ред.) поставлена ​​задача, в том числе создать у нас в стране и “народное ополчение”. Этот вопрос очень важен. Самое главное – что мы имеем для этого и людей, и вооружения, – сказал он.

Виктор Хренин добавил, что в Беларуси должны обсудить эти вопросы с губернаторами областей и определить законодательно.

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– И мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно, тем более в нынешней ситуации, чтобы мы, прежде всего, могли мирно показывать, что не нужно лезть, потому что ответ будет адекватным, если кто-нибудь придет на нашу землю, — сказал он.

Накануне, 26 мая, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет создано новое оперативное командование – южное, направленное в сторону Украины.

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Источник: Минобороны Беларуси

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