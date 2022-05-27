Май, 27 в 9:47

Россия перебросила в Украину 110 оперативно-батальонных тактических группировок. Большинство из них сосредоточено на юге, а остальные группировки разбросаны и воюют в районе Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны США.

По словам официальных лиц, даже несмотря на превосходство в численности, российские силы мало чего добились.

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По словам представителя Пентагона, война в Украине длится уже три месяца и за все это время цели Кремля менялись.

Изначально Путин хотел захватить Киев и поставить там свое “правительство”. Планировалось, что захват власти в Украине произойдет при наступлении с трех флангов. Одно подразделение атаковало с севера; второе атаковало из Крыма, а третье крыло наступало с востока.

— Это не сработало. Поэтому они (российские войска — Ред.) начали пытаться отрезать весь регион Донбасса, выйдя на юг из Харькова и на север из Мариуполя, — сказал представитель Пентагона.

Но прогресса не удалось добиться, и теперь россияне переключились на другую цель. По словам чиновника, они пытаются отжать дальневосточные регионы Украины. Бои тяжелые и жестокие, все чаще применяется дальний огонь.

В Пентагоне подчеркивают, что США и партнеры предоставляют Украине оборонительное и наступательное вооружение для борьбы с оккупантом. По словам чиновника, из 108 гаубиц М-777, которые страны обязались передать Украине, 85 в настоящее время используются украинскими военными. Эти гаубицы стреляют 155-мм снарядами.

Российская тактика за 92 дня боев не изменилась. Они по-прежнему делают это довольно доктринально — сначала используют артиллерийский огонь, а затем перемещают подразделения только после того, как почувствуют, что достаточно ослабили противника.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в белорусскую Брестскую областб, имеющую границу с Украиной, враг стягивает пусковые ракетные системы Искандер.

Источник: US Department of Defense