Май, 28 в 0:25

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин пытается уничтожить культуру и самобытность Украины.

Об этом американский лидер заявил во время речи перед выпускниками Военно-морской академии США 27 мая, осудив нападения России на школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

— Жестокая война Путина в Украине. Он не только стремится завладеть Украиной, но буквально пытается уничтожить культуру и самобытность украинского народа. Атаки по школам, родильным домам, больницам, музеям. Здесь нет другой цели, кроме уничтожения культуры. Прямое нападение на фундаментальные принципы международного права и порядка. Таков мир, в который вы сегодня выпускаетесь, — заявил Джо Байден.

При этом президент США высоко оценил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин “НАТОризировал всю Европу”, побудив Швецию и Финляндию добиваться членства в оборонном альянсе.

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Источник: NBC News