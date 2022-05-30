Газпром прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Май, 30 в 20:13

Российский Газпром со вторника, 31 мая, прекратит поставки газа в Нидерланды из-за того, что Амстердам отказывается платить в рублях, как того требует Москва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Газпрома 30 мая.

– Нидерландская компания Газтерра (GasTerra B.V.) уведомила ООО Газпром экспорт, что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г., и в соответствии со схемой, предложенной Газпром экспортом, – отмечается в заявлении.

В Газпроме добавили, что по состоянию на конец рабочего дня 30 мая, который является конечным сроком оплаты, предусмотренным контрактом, платеж за поставки газа в апреле в рублях не получен.

– В связи с этим Газпром экспорт уведомил Газтерра о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом, – предупреждают в российской компании.