В Бразилии ливни и наводнения: десятки погибших

Май, 30 в 8:15

Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели более 80 человек в северо-восточной части Бразилии.

Ливни в штате Пернамбуку стали причиной оползней и наводнений, от которых погибли уже десятки человек, а более полусотни считаются пропавшими без вести.

Как сообщил в воскресенье, 29 мая, телеканал Globo со ссылкой на губернатора региона Паулу Камару, число погибших выросло до 84.

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Власти штата продолжают поиски еще 56 человек, которые считаются пропавшими безвести.

Сообщается также, что 25 местных жителей получили травмы и более 4 тысяч остались без крова.

Источник: Globo