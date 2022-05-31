Май, 31 в 12:21

С завтрашнего дня, 1 июня, в Польше изменятся правила выдачи бесплатных билетов тем украинским гражданам, которые находятся в этой стране с 24 февраля 2022 года.

Так, с 1 июня украинцы будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах из и до таких городов:

Хелм

Дорогуск

Люблин

Грубешов

Перемышль

Загуж

Ярослав

Жешув.

Как пояснили в пресс-службе Укрзализныци, другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются без изменений. В частности, такой поездкой можно воспользоваться в поездах второго класса TLK и IC.

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К списку украинцев, которые имеют право на бесплатный проезд в Польше относятся те лица, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются по одному из условий:

предъявление загранпаспорта гражданина Украины;

наличие проездного документа от УЗ на поезд в Польшу;

предъявление уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Вместе с тем гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские — также подходят).

Напоминаем, что с 1 июня ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины.