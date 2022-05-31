Новые правила выдачи бесплатных билетов украинцам в Польше с 1 июня: маршруты, категории лиц
С завтрашнего дня, 1 июня, в Польше изменятся правила выдачи бесплатных билетов тем украинским гражданам, которые находятся в этой стране с 24 февраля 2022 года.
Так, с 1 июня украинцы будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах из и до таких городов:
- Хелм
- Дорогуск
- Люблин
- Грубешов
- Перемышль
- Загуж
- Ярослав
- Жешув.
Как пояснили в пресс-службе Укрзализныци, другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются без изменений. В частности, такой поездкой можно воспользоваться в поездах второго класса TLK и IC.
К списку украинцев, которые имеют право на бесплатный проезд в Польше относятся те лица, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются по одному из условий:
- предъявление загранпаспорта гражданина Украины;
- наличие проездного документа от УЗ на поезд в Польшу;
- предъявление уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Вместе с тем гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские — также подходят).
Напоминаем, что с 1 июня ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины.