Июнь, 01 в 14:00

Из-за полномасштабной войны в Украине сейчас в Польше более миллиона украинских детей, которые вместе с родителями сбежали от войны. И День защиты детей в этом году они будут отмечать вне дома. Но их, как и польских малышей, в этот день будет ждать немало сюрпризов. В частности, можно будет наесться вволю мороженого и покататься бесплатно по железной дороге.

Мороженое почти даром

Biedronka. 1 июня в магазинах торговой сети при покупке одной пачки мороженого Marletto любого вида, вторую можно будет получить бесплатно. Предложение распространяется на разные вкусы и виды мороженого, однако такая цена будет доступна только с картой “Моя Бэдронка”. Кроме того, есть дневной лимит: максимум 10 шт. мороженого на одну карту (5 платных + 5 бесплатных).

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ALDI. В магазинах торговой сети в Польше 1-4 июня можно будет купить несколько видов мороженого со скидкой 40%. Акция распространяется на мороженое на палочке Magnum (120 мл), Mucci Sensation Premium (120 мл), мороженого-сорбета Ekipa (65 мл), Kaktus (45 мл), BigMilk Intense (100 мл), Twister (70/80 мл).

Lidl. По случаю Дня ребенка 1 июня в магазинах этой торговой сети можно будет купить 3 любых пачки мороженого по цене 2-х. То есть, за 2 (самые дорогие) придется заплатить, а третья (самая дешевая) будет в подарок.

Netto. Эта торговая сеть 1 июня будет продавать все мороженые в пачках (на палочке, рожке) со скидкой 25%.

Grycan. В магазинах-кафе этой торговой марки 1 июня шарик мороженого Tutti Frutti будет стоить всего 2 злотых. Тutti Frutti – это мороженое с фруктовым вкусом, полученным благодаря натуральному аромату, в котором преобладает оттенок банана и апельсина. Синий цвет мороженого получается благодаря спирулине.

Delikatesy Centrum. А эта сеть магазинов 1 июня будет раздавать всего за 1 грош мороженое BigMilk. Чтобы стать участником такой щедрой акции, нужно будет активировать купон в мобильном приложении сети. Один человек может взять только 1 пачку мороженого за 1 грош.

Żabka. Только 1 июня в магазинах этой сети каждая вторая пачка любого мороженого на палочке обойдется всего в 1 злотый. Виды мороженого можно будет миксовать.

Бесплатные поездки

PKP Intercity. 1 июня дети до 16 лет смогут бесплатно путешествовать на поездах PKP Intercity. Предложение касается всех видов поездов: Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) и Twoich Linii Kolejowych (TLK). Детям от 4 до 16 лет нужно будет взять в кассе (или у кондуктора) бесплатный билет, а в случае с поездами EIP (Pendolino) – только в кассе. Также ребенок должен иметь при себе любой документ, подтверждающий его возраст.

Кроме того, 1 июня при покупке семейного билета (Bilet rodzinny) для 2-5 человек, родители детей до 16 лет также могут рассчитывать на дополнительные 30% скидки.

Polregio. 1 июня поездами железнодорожного перевозчика дети до 16 лет смогут бесплатно пользоваться в пределах Поморского воеводства, но только с 6:00 до 22:00. При себе нужно иметь документ с фото, подтверждающий возраст ребенка.

Koleje Mazowieckie. По случаю 1 июня региональный железнодорожный перевозчик также позволит бесплатные поездки для детей до 16 лет. Подтвердить свой возраст можно будет паспортом, ученическим удостоверением или медицинской книгой. Кроме того, 1 июня при покупке семейного билета (Przejazdy rodzinne) родители детей в возрасте до 16 лет смогут получить 35% скидки.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Этот региональный железнодорожный перевозчик также сделает подарок детям до 16 лет на 1 июня. Они смогут ездить поездами бесплатно. Надо только иметь с собой документ, подтверждающий возраст.

Нынешний День защиты детей является едва ли не самым трагическим в истории Украины. Только за последние три месяца, пока идет полномасштабная война в стране, от действий российских оккупантов пострадали почти 700 детей. По официальным данным, военные РФ убили 243 и ранили 446 детей.