Июнь, 01 в 20:05

По мере развертывания театра боевых действий в Украине военные эксперты все чаще стали говорить о необходимости пополнения вооружения ВСУ более далекобойными артиллерийскими системами, которые могли бы доставать логистические центры противника даже в его тылу.

Одним из таких решений могла бы стать американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на базе пятитонного колесного шасси HIMARS с дальностью действия до 500 км.

Название HIMARS – это аббревиатура от High Mobility Artillery Rocket System. Произносится как Хаймарс.

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Немного истории

О разработке HIMARS впервые стало известно в 1994 году. В 2002 году Корпус морской пехоты США договорился с Сухопутными войсками США о приобретении 40 систем HIMARS. Их развертывание началось в 2005 году.

Впервые система была применена в боевых условиях одним из подразделений морской пехоты США в июле 2007 года в иракской провинции Аль-Анбар.

Позже HIMARS также была испытана в качестве универсальной пусковой установки как для пуска ракет типа “земля-земля”, так и для пуска зенитных ракет в варианте наземного базирования.

По единодушному заключению военных специалистов, HIMARS на колесном шасси — один из ярких примеров оптимальных решений при создании эффективных образцов вооружений. Платформа — универсальная, огневые возможности – на разные вкусы, под разные потребности, с возможностью наращивать потенциал с учетом технологического прогресса.

РСЗО HIMARS предназначена для:

поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров;

для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Тактико-технические характеристики

HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.

На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км.

— На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса “земля-земля” станет убийцей российских систем противовоздушной обороны или комплексов Искандер, — считают военные обозреватели.

В проекте военного бюджета США на 2021 финансовый год был выделен $1 млрд на закупку для американской армии сразу 1 018 перспективных оперативно-тактических ракет по программе Precision Strike Missile.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия