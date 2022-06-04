Июнь, 04 в 18:23

Первые выходные июня, хорошая погода, Варшава – что еще нужно? Рассказываем, чем заняться на уикенд в Варшаве, городе, где сейчас проживает очень много украинцев. Чтобы получить эмоциональную разрядку и немного отвлечься, рассказываем об интересных мероприятиях, которые запланировали в столице Польши в эти выходные.

Orange Warsaw Festival. В субботу, 4.06, пройдет крупнейший музыкальный фестиваль польской столицы. В этом году хедлайнерами стали Florence+The Machine и Tyler, The Creator. Также выступят Nas, Charli XCX, Żabson x Young, Stormzy, Foals, Earl Sweatshirt и другие. Событие будет в Tor Wyścigów Konnych Służewiec.

Фестиваль уличной еды на Бемово. Там вас накормят самой вкусной едой: пельмени, морепродукты, бургеры, хотдоги, чуросы — около 15 фудтраков. Когда: 4-5 июня, с 12 до 20. Где: в Park Górczewska.

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Исторический фестиваль “Сигурд Убийца Драконов” в Крепости Jomsborg. В крепости Jomsborg вы отправитесь в прошлое. В программе: битва викингов и славян, турнир по стрельбе из лука, турнир с мечами для детей, боевые шоу и выступления фольклорной группы Pełnia. Когда: 4-5 июня, суббота 12-20, воскресенье 12-18.30. Фестиваль пройдет в Warownia Jomsborg, ul.Wybrzeże Gdyńskie. Вход: дети 10 злотых, взрослые 30 злотых (билет можно обменять на еду или пиво в банке, а детям на сок).

Фестиваль крафтового мороженого и сладостей. В одном месте вы найдете лучшее крафтовое мороженое самых желанных вкусов и видов – зеленый чай, орео или маракуйя, в черных вафлях и стаканчиках. Когда: 4-5 июня в Pasaż Wiecha.

Дни Беленко. В воскресенье фестиваль пройдет в парке Пикассо. Разные страны представят свою еду, культуру, музыку, танцы и интересные места, которые стоит посетить. Также будет создан международный спортивный городок для детей, где самые маленькие смогут опробовать спортивные дисциплины, характерные для этой страны. Когда: 5 июня с 10 по 19 в Park Picassa.

Регата на Кубок Президента Варшавы. На выходных вас ждут настоящие парусные гонки на Висле. Главным пунктом программы является регата – участники будут соревноваться за Кубок президента Варшавы на яхтах класса Омега – судне, построенном в Варшаве во время оккупации в 1942 году и других судах. Кроме того, зрителей ждут гребли на каноэ, мастер-классы на парусных лодках, мастер-классы по SUP.

Регата стартует в субботу, 4 июня, в 11. С 14:00 до 17:00 запланированы показательные выступления. В воскресенье с 11.00 до 15.00 гонки за Кубок Президента Варшавы продолжатся. Произойдет это в Plaza Rusałka, у входа в зоопарк.

Ярмарка Jestem Vintage. Настоящий праздник винтажной моды. На стендах вы найдете одежду, аксессуары, украшения, винели и книги. Когда: 4-5 июня, суббота с 11 по 21, воскресенье с 11 по 19. Адрес: Elektrownia Powiśle, Dobra, 42.

Ярмарка Zero Waste. На выходных в Научном центре “Коперник” состоится 8-я ярмарка Zero Waste. Дискуссионные панели, лекции, воркшопы, вдохновляющие встречи коллекции, конкурсы — вот лишь некоторые из развлечений, которые запланированы на двухдневное мероприятие, которое подскажет, как создать мир без отходов. Когда: 4-5 июня, с 11 по 18. Адрес: научный центр “Коперник”, Wybrzeże Kościuszkowskie, 20.

Йога на Polu Mokotowskim. Еженедельно в июне, июле и августе в Pole Mokotowskie проводятся бесплатные занятия йогой. Просто возьмите с собой коврик и одеяло. Занятия начнутся в воскресенье, 5 июня с 11:00. Адрес: Pole Mokotowskie, рядом с площадкой для пляжного волейбола.

Бесплатное представление для детей из Украины. Weda Project организовала бесплатное представление “Кот в кедах” по мотивам сказки Шарля Перро “Кот в сапогах”. Приглашаются дети из Украины, а также родители и взрослые.

Над сказкой работали профессиональные актеры и режиссер из Украины, чтобы показать детям интерактивную и интересную сказку на родном украинском языке. Событие состоится 5 июня в 14:00 в театре Garnizon Sztuki по адресу Marii Konopnickiej, 6.

Обязательная регистрация — здесь.

Шопеновские концерты в Лазенках. Одно из самых необычных летних событий Варшавы в этом году вернулось в Королевский парк Лазенки. После двухлетнего перерыва концерты пианистов снова проходят под открытым небом. Полное расписание здесь. Когда: 5 июня в 12.00 и 16.00. Где: Парк Королевские Лазенки (Łazienki Królewskie, Al. Ujazdowskie).