Июнь, 04 в 19:40

Польская спортсменка Ига Свентек одержала победу в финале турнира Большого шлема и высказала слова поддержки Украине после победы.

Об этом сообщает Eurosport Tennis.

— Я хочу сказать что-нибудь Украине. Оставайтесь сильными. Ведь война до сих пор продолжается, – сказала польская спортсменка.

Отметим, что в финале турнира Большого шлема Ига Свентек вышла в кепке с привязанной сине-желтой лентой. В двух сетах с соперницей из США Кори Гауфф она получила преимущество со счетом – 6:1, 6:3.

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Матч длился 1 час и 10 минут. Ига Свентек только однажды подала на вылет, смогла не допустить ни двойной ошибки и использовала пять из десяти брейкпойнтов.

Примечательно, что польская теннисистка с конца февраля каждый матч играет с лентой в сине-желтых цветах на кепке.

Финальный матч турнира Большого шлема женского разряда прошел во Франции.

Перед этим полька Свентек вышла в финал без поражения. Имея 35 игр без поражений она повторила величайшую победную серию 21-го века, принадлежавшую американке Винусу Уильямсу (35).

Для польской спортсменки финал Большого шлема стал вторым в карьере.

Источники: Euronews Tennis, Суспільне Спорт