Трибуны аплодировали стоя: победительница Большого шлема поддержала Украину
Польская спортсменка Ига Свентек одержала победу в финале турнира Большого шлема и высказала слова поддержки Украине после победы.
Об этом сообщает Eurosport Tennis.
— Я хочу сказать что-нибудь Украине. Оставайтесь сильными. Ведь война до сих пор продолжается, – сказала польская спортсменка.
Отметим, что в финале турнира Большого шлема Ига Свентек вышла в кепке с привязанной сине-желтой лентой. В двух сетах с соперницей из США Кори Гауфф она получила преимущество со счетом – 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час и 10 минут. Ига Свентек только однажды подала на вылет, смогла не допустить ни двойной ошибки и использовала пять из десяти брейкпойнтов.
Примечательно, что польская теннисистка с конца февраля каждый матч играет с лентой в сине-желтых цветах на кепке.
Финальный матч турнира Большого шлема женского разряда прошел во Франции.
Перед этим полька Свентек вышла в финал без поражения. Имея 35 игр без поражений она повторила величайшую победную серию 21-го века, принадлежавшую американке Винусу Уильямсу (35).
Для польской спортсменки финал Большого шлема стал вторым в карьере.
Источники: Euronews Tennis, Суспільне Спорт