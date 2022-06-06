ПВК Вагнер добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

Июнь, 06 в 8:35

Российская частная военная компания Вагнер во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывают золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.

Об этом говорится в расследовании американского издания New York Times

Авторы расследования получили в свое распоряжение записи российских и суданских таможенников, регистрационные документы оффшорных компаний, оформление концессий на добычу золотой руды, выданных суданским правительством, и записи регистраций самолета главы группы Вагнера Пригожина.

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Благодаря этим документам и общению на условиях анонимности с рядом чиновников в западных правительствах и в Судане журналисты выяснили, что вагнеровцы Пригожина тайно контролируют добычу золота в Судане. Западные чиновники убеждены, что это суданское золото через различные механизмы контрабанды и отмывания средств завозят в Россию, скрытно пополняет правительственные золотовалютные резервы.

История российского присутствия в Судане уходит в 2017 году, когда в Сочи для встречи с Путиным прилетел тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир. Суданский правитель терял свое влияние и власть в стране, поэтому он предложил Путину доступ к месторождениям полезных ископаемых, морскому побережью и границам Судана в обмен на вооруженную помощь от России.