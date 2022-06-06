Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

ПВК Вагнер добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
ПВК Вагнер добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

Российская частная военная компания Вагнер во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывают золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.

Об этом говорится в расследовании американского издания New York Times

Авторы расследования получили в свое распоряжение записи российских и суданских таможенников, регистрационные документы оффшорных компаний, оформление концессий на добычу золотой руды, выданных суданским правительством, и записи регистраций самолета главы группы Вагнера Пригожина.

Сейчас смотрят

Благодаря этим документам и общению на условиях анонимности с рядом чиновников в западных правительствах и в Судане журналисты выяснили, что вагнеровцы Пригожина тайно контролируют добычу золота в Судане. Западные чиновники убеждены, что это суданское золото через различные механизмы контрабанды и отмывания средств завозят в Россию, скрытно пополняет правительственные золотовалютные резервы.

История российского присутствия в Судане уходит в 2017 году, когда в Сочи для встречи с Путиным прилетел тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир. Суданский правитель терял свое влияние и власть в стране, поэтому он предложил Путину доступ к месторождениям полезных ископаемых, морскому побережью и границам Судана в обмен на вооруженную помощь от России.

Читайте
Окупанты продолжают штурмовать Северодонецк - Генштаб

Источник: NYT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка