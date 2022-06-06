США не планируют ослаблять санкции против РФ в обмен на разблокировку портов — Politico

Июнь, 06 в 9:34

США не собираются ослаблять санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собеседника в американском правительстве. Он расценил заявления России по этой теме как дипломатию вымогательства.

— Российские предложения трудно воспринимать на веру, учитывая, как активно и умышленно они уничтожают продукты питания в Украине и обостряют глобальную продовольственную безопасность, — сказал он.

Другой источник издания в ООН сообщил, что предложения России усложняют и без того хрупкие переговоры.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна.

Со своей стороны советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что для Украины будут очень угрожающими любые кулуарные договоренности стран с Россией по частичному снятию санкций в обмен на ее обещания разблокировать украинские порты.