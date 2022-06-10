Июнь, 10 в 11:15

Средний курс гривны в польских банках по состоянию на 10 июня 2022 года составляет примерно 0,12-0,13 злотых за 1 грн.

Поэтому, обменяв, к примеру, 100 грн в Польше, можно получить в среднем 12,27 польских злотых, поскольку, по среднему банковскому курсу, 1 грн = 0,1227 злотых.

Если обменивать гривны на злотые в Польше по курсу НБУ, то разница будет небольшой. Потому что, согласно курсу НБУ, 1 грн = 0,15 злотых.

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Курс гривны в Польше по банковским картам такой же, как предлагает НБУ:

курс по карте Mastercard – 14,56 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 15,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в банках Польши в среднем составляет 4,27 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100 в польских банках, можно получить примерно 426-427 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 426,1 злотых за $100;

курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Курс евро в банках Польши в среднем составляет 4,50 польских злотых за €1. Обменяв €100 в польских банках, можно получить около 450 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам: