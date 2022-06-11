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Просят сдавать тару из-под пива: в Германии из-за войны в Украине возник дефицит бутылок

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Просят сдавать тару из-под пива: в Германии из-за войны в Украине возник дефицит бутылок

В Германии пивоварни просят покупателей возвращать пустые бутылки из-под спиртного из-за продолжающегося дефицита.

Дефицит возник на фоне цен на энергоносители. Кроме того, на поставки стекла влияет российская блокада украинских портов, которая также препятствует экспорту из страны.

— Это смертельно для мелких пивоваров, — сказал управляющий немецкой пивоварней Стефан Фриче.

Генеральный директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле заявил, что дефицит пива “косвенно связан” с конфликтом в Украине.

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— Это факт, что, к сожалению, несколько стекольных заводов в Украине были разрушены российскими атаками или вынуждены были закрыться и, следовательно, больше не могут осуществлять поставки в Западную Европу. Это увеличило общий спрос на стеклянную продукцию и стеклянную тару в Германии, — говорит Хольгер Айхеле.

Пивоварни, не имеющие контрактов на поставку, платят за новые бутылки на 80-90% больше, чем в прошлом году.

Заводы используют депозитную систему Германии, чтобы побудить больше клиентов возвращать свою тару.

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Источник: The New York Times

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