Бухарестская девятка выступила за усиление присутствия НАТО на восточном фланге

Июнь, 11 в 13:02

Страны Бухарестской девятки, среди которых Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия, выступили за укрепление восточного фланга НАТО.

Соответствующую декларацию они приняли на саммите. В документе говорится, что в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины Альянс укрепил свою позицию сдерживания и обороны на всем восточном фланге от Балтийского до Черного моря.

В частности, были созданы четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также усилены существующие боевые группы НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

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— Глядя в будущее, нам необходимо значительно укрепить нашу позицию сдерживания и обороны в направлении передовой современной обороны сбалансированным, надежным, последовательным, устойчивым и адаптированным образом на всем восточном фланге, учитывая национальные особенности, — говорится в декларации.

Также страны Бухарестской девятки подчеркнули необходимость увеличить многоаспектное присутствие союзников и обеспечить, чтобы у всех были совместимые боеспособные силы в мирное время, улучшенные механизмы управления и контроля, усиленная противовоздушная и противоракетная оборона, улучшенная инфраструктура, военная мобильность и устойчивый доступ к цепочке поставок топлива.

Источник: Администрация президента Румынии