Июнь, 11 в 11:20

Средний банковский курс гривны в Польше по состоянию на 11 июня составляет примерно 0,1225 злотых за 1 грн. Немного отличается курс НБУ, который составляет 0,1463 злотых за 1 грн.

В целом, обменяв 100 грн в польском банке, можно получить примерно от 12,25 до 14,63 злотых.

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 14,74 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в польских банках в среднем составляет 4,265 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 426-427 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 431,24 злотых за $100;

курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Средний банковский курс евро составляет 4,4975 польских злотых за €1. Обменяв €100 в польских банках, можно получить около 449,75 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам: