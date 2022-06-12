Июнь, 12 в 17:44

Президент России Владимир Путин планирует уморить голодом целые страны, чтобы одержать победу в войне против Украины.

С таким мнением выступил профессор истории Йельского университета и эксперт по авторитаризму Тимоти Снайдер.

На своей странице в Twitter Снайдер написал, что, по его мнению, Владимир Путин использует отсутствие продовольственной безопасности в своих интересах, и назвал это “последней главой политики голода”.

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— У России есть план голода. Владимир Путин готовится уморить голодом большую часть развивающегося мира в качестве следующего этапа своей войны в Европе, — начал профессор Снайдер, отметив важность экспорта продовольствия из Украины для мирового продовольственного снабжения.

Регион вокруг Черного моря, включая Украину и Россию, называют “мировой житницей” благодаря плодородной почве и высоким темпам производства зерна. В совокупности на эти две страны приходится 30% мирового экспорта пшеницы, в то время как Украина производит около 12%.

Ранее эксперты отмечали изданию Business Insider, что прекращение экспорта может иметь серьезные последствия для таких стран, как Йемен, который ранее получал почти четверть своего импорта пшеницы из Украины.

Россия с начала войны блокирует экспорт миллионов тонн зерна из портов Украины, однако в Кремле это отрицают.

— Если российская блокада продолжится, десятки миллионов тонн продовольствия будут гнить в элеваторах, и десятки миллионов людей в Африке и Азии будут голодать, — написал Тимоти Снайдер.

Историк добавил, что, по его мнению, “план голода” Путина преследует три основные цели:

Во-первых, отрезать Украину от экспорта в попытке уничтожить ее государственность;

Во-вторых, создать нестабильность в Европе за счет беженцев из регионов, которые зависят от продовольствия Украины, таких как Северная Африка и Ближний Восток;

В третьих, Путин хочет использовать массовый голод как “сцену для пропагандистского шоу”.

— Когда начнутся продовольственные бунты и распространится голод, российская пропаганда будет обвинять Украину, призывать признать территориальные завоевания России в Украине и отменить все санкции, — написал Тимоти Снайдер.

Профессор Йельского университета отметил, что такие диктаторы как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер также стремились контролировать поставки продовольствия в Украину, однако план Путина — это “новый уровень колониализма”.

— Россия планирует морить голодом азиатов и африканцев, чтобы выиграть свою войну в Европе, — сказал он.

Со своей стороны, Путин пытается свалить вину за глобальные проблемы с поставками продовольствия на Запад и добивается отмены санкций против России, а Великобритания обвинила его в “попытке заставить мир заплатить выкуп” с помощью продовольствия.

Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, в украинских портах Россией блокируется более 20 млн тонн агропродукции. Блокировка вывоза этих сельхоз продуктов грозит миру глобальным продовольственным кризисом.

Кроме этого, Россия массово ворует зерно с территорий, которые находятся под временной оккупацией. Ранее заявлялось, что было украдено около 600 тыс. тонн аграрной продукции, 100 тыс. тонн из которых продукции были переправлены в Сирию.

Источники: Business Insider, Timothy Snyder