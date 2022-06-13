Июнь, 13 в 17:20

Украинцы, проживающие в Польше, могут работать без всякого разрешения на работу. Это касается как въехавших после 24 февраля 2022 года, так и тех, кто находился в стране до войны.

Все формальности, связанные с легальным трудоустройством, несет работодатель. В течение 14 дней со дня начала работы он обязан уведомить уездный центр занятости – в соответствии с местонахождением головного офиса или по месту жительства работодателя. Ваш работодатель предоставит информацию о вас в электронном виде на портале.

Самостоятельный поиск работы

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Можно искать работу самостоятельно. Для этого следует пользоваться центральной базой предложений работы. Ежедневно в базе до 70 тыс. вакансий.

Поиск предложений труда возможен с помощью специального мобильного приложения ePraca (Андроид и iOS).

Сайты по поиску работы в Польше

Pracuj – это один из самых популярных сайтов по поиску работы в Польше с современным и динамичным дизайном и огромным количеством интересных функций, насчитывает около 32 тыс. предложений. Ресурс доступен только на польском языке. Здесь можно выбрать вакансии, отсортировав их по категориям или городам. Помимо поиска вакансий, на портале есть калькулятор зарплат и бонусов в зависимости от профессии, региона, опыта работы и других параметров.

Infopraca – портал предлагает 20 тыс. вакансий. На сайте есть несколько примеров мотивационных писем. Чтобы отвечать на вакансии, необходимо зарегистрироваться.

Jobs – еще один портал по поиску работы в Польше, существует на рынке труда уже 16 лет. Есть английская версия.

Goldenline – здесь есть около 10 тыс. вакансий. Есть удобная сортировка, раздел для студентов, есть полезная информация, связанная с трудоустройством, и масса рекомендаций.

Аdzuna – это сервис, собирающий предложения о работе практически со всего польского интернета. Кроме подписки на вакансии, есть данные о средней рыночной зарплате для каждой профессии. Есть неплохой блог о карьере и поиске работы.

Специализированные сайты поиска работы в Польше

вакансии в сфере IT — scigani.pl 4programmers.net/Praca

вакансии в стартапах – mamstartup.pl/praca

вакансии для финансистов и бухгалтеров – karierawfinansach.pl

вакансии для студентов – praca.dlastudenta.pl pracadlastudenta.pl

вакансии в сфере цифровых медиа – wirtualnemedia.pl/praca

вакансии для медиков — mp.pl/praca konsylium24.pl/praca.

Если же самостоятельно найти работу не можете, то следует зарегистрироваться в Уездных или Воеводских центрах занятости.

Статус безработного

Вы можете подаваться на вакансии, доступные только для людей, которые зарегистрированы как безработные, а также консультироваться по карьере. Также у вас будет возможность получать грант, покрывающий стоимость обучения будущей профессии, и бесплатно учиться на профессиональных курсах (если работодатель напишет заявление и курсы помогут получить конкретную должность).

Кроме того, вы получите страхование NFZ, которое будет оплачиваться на средства государства и распространяться на ребенка, который еще учится в школе или университете и имеет менее 26 лет. А родители, которые самостоятельно воспитывают детей, могут претендовать на выплаты по уходу за детьми до 7 лет.

Как зарегистрироваться в центре занятости

Зарегистрироваться как безработный в Воеводском или Уездном центре занятости можно двумя способами:

1. Лично: прийти в центр по месту жительства и заполнить Бланк данных, необходимых для регистрации безработных и лиц, ищущих работу. Для регистрации следует иметь с собой номер банковского счета и оригинал:

паспорта;

номера PESEL;

свидетельства о рождении или паспорта детей;

номеров PESEL детей.

2. Электронно: на странице. В этом случае к электронному заявлению следует добавить сканы всех документов, необходимых для регистрации. Заявление и приложения следует посылать с помощью безопасной электронной подписи.

При регистрации вас попросят указать следующую информацию:

дата и место рождения;

адрес проживания в Польше, телефон, адрес электронной почты;

имена родителей, семейное положение, количество детей на иждивении;

имена родителей, семейное положение, количество детей на иждивении; данные об образовании: учебное заведение, дату окончания обучения;

знание иностранных языков;

какую работу выполняли раньше;

последнее место работы, занимаемую должность, отчего были прекращены трудовые отношения, работодатель (город, страна), период работы и часы работы;

профессиональные навыки;

противопоказания к выполнению определенных работ;

выполняете ли вы представительские функции какой-либо компании;

имеете ли в Польше льготы, например, пособие по болезни, пособие при беременности или после родов;

какую профессию хотели бы овладеть;

на каких курсах от центра занятости хотели бы учиться.

Вместе с бланком данных, человек также подписывает заявление, где дает согласие на участие в исследовании рынка труда, обработку персональных данных, уголовную ответственность за предоставление ложных показаний и доступ к персональным данным работодателям.

Статус безработного предоставляется в тот день, когда человек регистрируется в управлении труда. Утратить статус безработного можно, если не соблюдать обязательства или если официально получить работу.

Статус безработного предоставляется в тот день, когда человек регистрируется в управлении труда. Утратить статус безработного можно, если не соблюдать обязательства или если официально получить работу.

Обязательства, если зарегистрирован на бирже труда

в определенное время приходить в центр занятости;

своевременно подавать декларации и другие документы о доходах в течение 7 дней со дня получения дохода;

сообщать о своем выезде за границу или другие обстоятельства, мешающие работать;

сообщать в течение 7 дней после определенной даты о причине неявки в управление, на собеседование или работу;

предъявлять листок нетрудоспособности в связи с болезнью или уходом за больным членом семьи;

сообщать центр занятости о начале обучения за средства общины или государственные средства в течение 7 дней до начала обучения.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.