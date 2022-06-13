Парламентские выборы во Франции: блок Макрона минимально опередил левых в первом туре

Июнь, 13 в 8:52

В первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона Вместе и объединение левых партий набрали фактически одинаковое количество голосов, но Вместе все же обошел конкурентов на долю процента.

Как пишет Европейская правда, такие данные приводят французские СМИ по результатам, обнародованным Министерством внутренних дел.

Блок “Вместе” сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.

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На третьем месте оказалось правопопулистское Национальное объединение Марин Ле Пен с 18,68%.

Правые Республиканцы заняли четвертую позицию с 11,29%.

Партия полемиста Эрика Земмура, известного резко правыми и пророссийскими взглядами, получила всего 4,24%, так называемые “разные левые” — 3,14%.

Первый тур прошел с рекордно низкой явкой – не явились голосовать 52,5% избирателей.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь призвал не унижать Россию.