Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Некоторые российские источники разместили видео пуска противокорабельной ракеты Оникс по аэропорту Одессы, который является не военным, а исключительно гражданским объектом.
Это станет еще одним неопровержимым доказательством военных преступления РФ для для международного трибунала в Гааге.
П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия — была разработана в конце 1970-х годов.
Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.
Ракета Оникс предназначена для борьбы:
- с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;
- против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.
Оникс выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:
- низкая;
- высокая-низкая для загоризонтной дальности стрельбы.
Комплекс работает по принципу “выстрелил-забыл” и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЕЛС-технологий).
Экспортная версия ракеты Оникс носит название Яхонт.
Технические характеристики ракеты:
- длина (корабельный вариант) — 8 м;
- длина (авиационный вариант) — 6,1 м;
- стартовая масса – 3 000 кг;
- масса с ТПС – 3 900 кг;
- максимальная скорость — 750 м/с;
- топливо — керосин Т-6;
- дальность по высотной траектории — 450-500 км;
- высота полета на маршевом участке — до 14000 м;
- дальность обнаружения цели – не менее 50 км.
Производитель: Россия
Есть на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама.
Именно ракетами Оникс из берегового противокорабельного ракетного комплекса Бастион агрессоры обстреляли Одещину 8 апреля по наземным целям, хотя данная ракета разработана именно для атак кораблей.
Источник: по материалам СМИ