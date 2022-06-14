Июнь, 14 в 19:53

В польском городе Гожув-Велькопольски проживает 800 украинцев, которым пришлось бежать из страны после полномасштабного вторжения РФ. Для их поддержки были выделены подарочные сертификаты на сумму 2 тыс. злотых (около 13 тыс. грн).

На данный момент — это около 1,6 млн злотых для украинцев, проживающих в городе Гожув-Велькопольски.

Деньги можно потратить в сети супермаркетов Biedronka на продукты и вещи первой необходимости.

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Спонсором данном помощи выступил благотворительный фонд из Тайваня.

— Мы распространяем карты по всей Польше, в трех основных городах в Люблине, Познани и Варшаве. На сегодня наша помощь уже составила 70 млн злотых, — сказал Лукаш Барановский, волонтер организации Tzu Chi , один из координаторы деятельности в Гожуве.

Подробнее о деятельности фонда можно узнать по ссылке.

Истчоник: Gorzowwielkopolski.naszemiasto