Китай должен учитывать ответ Запада в Украине, когда рассматривает вопросы Тайваня — Блинкен

Июнь, 15 в 9:40

Госсекретарь США заявил, что Китай должен учитывать реакцию мира на вторжение России в Украину, если он рассчитывает на любые будущие действия в отношении Тайваня.

— К сожалению, за последние 10 лет мы наблюдаем, как Китай действует более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом, включая действия, предпринятые в отношении Тайваня, которые потенциально опасны и дестабилизируют ситуацию. Одна из вещей, которые, я думаю, Китай должен учитывать при любых расчетах, — это ответ, который мы видели на российскую агрессию в Украине, и так много стран, которые объединились, чтобы противостоять этой агрессии, — сказал Энтони Блинкен в интервью на PBS NewsHour во вторник.