Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
3 мин.
Курс по банковским картам растет: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше
По состоянию на 20 июня средний банковский курс гривны в Польше не изменился и составляет около 0,125 злотых за 1 грн.
Обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,5 злотых (по среднему банковскому курсу) до 15,3 злотых (по курсу НБУ).
Курс гривны в Польше по банковским картам вырос:
Сейчас смотрят
- курс по карте Mastercard – 15,22 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.
Курс доллара в польских банках не изменился и в среднем составляет 4,4 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 440 злотых.
Курс доллара в Польше по банковским картам также вырос:
- курс по карте Mastercard – 445,35 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.
Средний банковский курс евро вырос и составляет 4,6 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить около 460 злотых.
Курс евро в Польше по банковским картам также вырос:
- курс по карте Mastercard – 465,16 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 455,55 злотых за €100.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.