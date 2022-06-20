По состоянию на 20 июня средний банковский курс гривны в Польше не изменился и составляет около 0,125 злотых за 1 грн.

Обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,5 злотых (по среднему банковскому курсу) до 15,3 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам вырос:

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курс по карте Mastercard – 15,22 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в польских банках не изменился и в среднем составляет 4,4 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 440 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам также вырос:

курс по карте Mastercard – 445,35 злотых за $100;

курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Средний банковский курс евро вырос и составляет 4,6 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить около 460 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам также вырос:

курс по карте Mastercard – 465,16 злотых за €100;

курс по карте Visa – 455,55 злотых за €100.

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