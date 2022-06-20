Польша давно находится под прицелом России – спецслужбы

Июнь, 20 в 9:00

Спецслужбы Польши заявляют, что страна долгое время находится “под прицелом России”.

Об этом сообщил представитель польских служб безопасности Станислав Жарин в Twitter.

– В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши.

Кремль проводит разнообразные мероприятия, результатом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность.

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Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть “серой зоной” между НАТО и Россией, говорится в сообщении Станислава Жарина.