В ЛГБТ-баре в центре Осло произошла стрельба с погибшими, прайд в городе отменили
В столице Норвегии Осло в результате стрельбы в трех заведениях в центре города, включая популярный гей-бар, погибло два человека и еще 21 получил ранения. Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме, пишет ВВС.
Как уточняется, заведения, в которых произошла стрельба, находятся недалеко друг от друга.
Стрельба началась около часу ночи по местному времени в ЛГБТ-баре, ночном клубе Лондонский паб, джаз-клубе и закусочной.
Подозреваемым оказался 42-летний гражданин Норвегии иранского происхождения, его задержали неподалеку от клуба.
До этого мужчина попадал в поле зрения правоохранителей за мелкие нарушения, среди которых хранение ножа и наркотиков, сообщила полиция на пресс-конференции.
Имя подозреваемого они называть не стали, его комментарии пока что не публиковались.
– На данный момент все говорит нам о том, что это действие совершил один-единственный человек, – утверждает представитель полиции Тор Бастад.
Отметим, что 25 июня в Осло должен был пройти ежегодный прайд, однако организаторам пришлось отменить его по рекомендации полиции.
Там предположили, что данное преступление могло быть совершено на почве ненависти.
– Мы изучаем, был ли основной мишенью прайд, или нападавший преследовал другие мотивы, – сообщили правоохранители.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал произошедшее “ужасающим и глубоко шокирующим нападением на невинных людей”.