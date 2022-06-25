Июнь, 25 в 14:31

В столице Норвегии Осло в результате стрельбы в трех заведениях в центре города, включая популярный гей-бар, погибло два человека и еще 21 получил ранения. Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме, пишет ВВС.

Как уточняется, заведения, в которых произошла стрельба, находятся недалеко друг от друга.

Стрельба началась около часу ночи по местному времени в ЛГБТ-баре, ночном клубе Лондонский паб, джаз-клубе и закусочной.

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Подозреваемым оказался 42-летний гражданин Норвегии иранского происхождения, его задержали неподалеку от клуба.

До этого мужчина попадал в поле зрения правоохранителей за мелкие нарушения, среди которых хранение ножа и наркотиков, сообщила полиция на пресс-конференции.

Имя подозреваемого они называть не стали, его комментарии пока что не публиковались.

– На данный момент все говорит нам о том, что это действие совершил один-единственный человек, – утверждает представитель полиции Тор Бастад.

Отметим, что 25 июня в Осло должен был пройти ежегодный прайд, однако организаторам пришлось отменить его по рекомендации полиции.

Там предположили, что данное преступление могло быть совершено на почве ненависти.

– Мы изучаем, был ли основной мишенью прайд, или нападавший преследовал другие мотивы, – сообщили правоохранители.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал произошедшее “ужасающим и глубоко шокирующим нападением на невинных людей”.

Фото: скриншот видео Evening Standard