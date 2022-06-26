В Латвии для защиты Балтийского региона развернули батарею испанских ЗРК NASAMS

Июнь, 26 в 19:05

26 июня на латвийской военной авиабазе в Лиэлварде развернули батарею испанских ЗРК для усиления защиты Балтийского региона. Речь идет об испанских ЗРК NASAMS.

Ранее правительство Испании заявляло, что увеличивает свой контингент в Латвии, состоявший из 500 военнослужащих, на 100 человек, а также отправляет в страну ЗРК.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

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— Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса, – заявил Пабрикс.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR — NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022

Источник: Национальные вооруженные силы Латвии; Delfi