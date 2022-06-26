Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

В Латвии для защиты Балтийского региона развернули батарею испанских ЗРК NASAMS

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
пзрк

26 июня на латвийской военной авиабазе в Лиэлварде развернули батарею испанских ЗРК для усиления защиты Балтийского региона. Речь идет об испанских ЗРК NASAMS.

Ранее правительство Испании заявляло, что увеличивает свой контингент в Латвии, состоявший из 500 военнослужащих, на 100 человек, а также отправляет в страну ЗРК.

Читайте
До окончания войны и возвращения Крыма: в Латвии запретили все телеканалы РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

Сейчас смотрят

— Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса, – заявил Пабрикс.

 

Источник: Национальные вооруженные силы Латвии; Delfi

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка