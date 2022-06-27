Июнь, 26 в 22:15

Украина закупила оружие в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador.

Об этом сообщил еженедельник Welt am Sonntag. На собственные средства Украина приобрела 2 900 единиц вооружения непосредственно у компании производителя.

Что известно о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, а также об их характеристиках – далее в материале.

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RGW 90 Matador

Гранатометы RGW 90 Matador производит компания Dynamit Nobel Defence, расположенная в земле Северный Рейн – Вестфалия.

RGW 90 Matador – 90-мм одноразовый гранатомет, разработанный в результате сотрудничества Сингапура и Израиля. Первоначально гранатомет предназначался как многоцелевое оружие для борьбы как с бронированной техникой, так и с разными препятствиями: стены, двери, легкие полевые укрытия.

Принят на вооружение в Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Саудовской Аравии, Словении. В Германии гранатомет RGW 90 также известен как Wirkmittel 90.

Характеристика RGW 90 Matador

Гранатомет RGW 90 Matador – это система активно-реактивного типа с реактивными гранатами, снаряжающимися в пусковую трубу только в заводских условиях.

Граната, оснащенная раскладным хвостовым оперением, выстреливается из пусковой трубы небольшим вышибным зарядом, расположенным между двумя поршнями. Передний поршень выбрасывает вперед гранату, задний выбрасывает назад противомассу в виде пластмассовых гранул. Это обеспечивает отсутствие отдачи при выстреле, а также относительную безопасность для окружающих и самого стрелка, в том числе и при стрельбе из закрытых помещений.

Опасная зона позади гранатомета при выстреле составляет всего два метра. После того как граната удаляется от стрелка на несколько метров, автоматически включается расположенный в ней маршевый твердотопливный двигатель, разгоняющий гранату до скорости примерно в 250 м/с. Стабилизация реактивной гранаты на траектории обеспечивается раскладными перьями стабилизатора и вращением гранаты. Основные варианты боевых частей для RGW 90 описаны выше.

В общей сложности создали несколько модификаций гранатомета:

RGW 90 HH (HEAT/HESH) — противотанковый фугасный или бронебойно-фугасный боеприпас, способный пробивать броню более 500 мм. Дальность использования составляет 20-500 м.

RGW 90 HH-T HEAT/HESH-Tandem – тандемный боеприпас, способный пробивать броню более 700 мм на расстоянии до 600 м.

RGW 90 LRMP – осколочный противопехотный боеприпас снаряженный вольфрамовыми шариками с площадью поражения 45 на 30 м.

RGW 90 ASM – боеприпас для разрушения сооружений, способный образовать отверстие в железобетонной стене достаточное для прохождения человека.

Matador является одним из самых легких 90 мм гранатометов – около 8 кг. Может безопасно применяться из помещения площадью менее 15 квадратных метров.

Технические характеристики гранатомета RGW-90:

калибр – 90 мм;

длина – 960-1080 мм;

вес – 7,5 – 9,2 кг в зависимости от варианта;

эффективная дальность выстрела – от 20 до 500 м RGW-90 HH, до 1200 м RGW90 LRMP.

Кроме того, Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах Искандер. Из них ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

Источник: Милитарный

Фото: Милитарный