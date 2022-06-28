Июнь, 28 в 16:12

Еще в начале марта главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил о начале расследования военных преступлений, которые совершила Россия против Украины за последние годы.

Международный уголовный суд (МУС), также известный как Гаагский трибунал — первый правовой институт ООН.

Что такое международный Гаагский суд и какие дела там рассматривают — узнавали Факты ICTV.

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История создания

Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) базируется на Римском уставе от 1998 года, действует с июля 2002 года и заседает в Гааге, Нидерланды.

МУС имеет статус независимой международной организации, и не является частью структуры ООН. Кстати, расходы суда финансируются за счет государств-участников, также возможны добровольные взносы от правительств, международных организаций, частных лиц, корпораций и тому подобное.

В начале прошлого века международное сообщество долгое время стремилось создать Международный уголовный суд, но этот вопрос всегда откладывался.

В 1948 году Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции указывала о необходимость создания специального юридического органа, который занимался бы уголовным преследованием лиц, причастных к геноциду или другим тяжким преступлениям.

Эту работу поручили Комиссии международного права, которая решила, что создание такого судебного органа является возможным и необходимым с точки зрения международного права. Однако этот процесс затянули, а затем и вовсе прекратили в связи с отсутствием консенсуса к определению понятия агрессия.

После Второй мировой войны международное сообщество пришло к единому решению относительно определения понятия геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Именно в то время проходят громкие и известные Нюрнбергский и Токийский процессы, которые осуждали виновных в совершении военных преступлений.

После окончания холодной войны на этот вопрос снова обратили внимание. Международное сообщество пришло к общему согласию относительно основания независимого постоянного уголовного суда.

17 июля 1998 года был достигнут исторический рубеж. Тогда 120 государств подписали Римский статут — правовую основу для создания постоянного МКС. Кстати, 21 страна воздержалась от голосования.

Китай, Ирак, Израиль, Ливия, Катар, Соединенные Штаты и Йемен — проголосовали против.

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года после его ратификации 60 странами.

В состав Международного уголовного суда входят 18 судей, которых избирают на девять лет.

Кстати, МУС — единственный правовой орган, который может преследовать чиновников. То есть судят всех одинаково, независимо от того, какую должность занимает человек.

Какие дела рассматривает МУС

Международный уголовный суд рассматривает не все подряд. Он имеет определенные компетенции, ограниченные конкретными типами преступлений. Среди них:

Геноцид — намерение полнейшего или частичного истребления национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

— намерение полнейшего или частичного истребления национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Преступления против человечности — преследования, направленные против мирного населения . К преступлениям против мира и безопасности человечества относятся убийства, пытки, порабощение, насильственное перемещение населения, половое насилие и тому подобное.

— преследования, направленные . К преступлениям против мира и безопасности человечества относятся убийства, пытки, порабощение, насильственное перемещение населения, половое насилие и тому подобное. Военные преступления — нарушение законов и принципов ведения войны. К ним относятся применение отравленного оружия, целенаправленное нападение на мирное население, нападение на гражданские объекты и тому подобное.

Интересно, что суд рассматривает только те преступления и дела, которые были совершены после 1 июля 2002 года.

— Международный уголовный суд расследует и, если это необходимо, судит лиц, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, вызывающих озабоченность международного сообщества: геноцид, военные преступления, преступления против человечества и преступления агрессии, — отмечается на сайте МКС.

Рассмотрение дел в Гаагском суде — процесс долгий и кропотливый. Он происходит в несколько этапов:

предварительное изучение — на этом этапе собирается достаточное количество доказательств о преступлении, чтобы дело мог рассмотреть МУС; расследование — устанавливаются подозреваемые, выдаются ордера на арест; предварительное рассмотрение — первая явка: трое судей предварительного рассмотрения подтверждают личность подозреваемого и убеждаются, что подозреваемый понимает обвинение. Слушания по подтверждению обвинения: заслушав обвинение, защита и законный представитель потерпевших и судьи решают (обычно в течение 60 дней), есть ли достаточно доказательств для передачи дела в суд; судебное разбирательство, вынесение приговора — сторона обвинения доказывает вину обвиняемого, вынесение приговора; апелляционное рассмотрение — стороны могут обжаловать приговор; принудительное исполнение решения суда — не выполнить условия суда невозможно.

Доказательства, которые помогут в расследовании, собирает генеральный прокурор МУС.

Типы уголовного наказания могут быть разными. МУС может назначить как штраф, так и пожизненное заключение. Судьи также могут потребовать денежное возмещение потерпевшим.

Украина и международный уголовный суд

Первый иск, который подала Украина в Гаагский суд, был еще в 2014 году. Тогда Рада Украины обратилась в суд с просьбой привлечь к ответственности Виктора Януковича и других должностных лиц за преступления против человечности во время Революции Достоинства.

В 2015 году Украина вновь обратилась к МУС относительно военных преступлений и преступлений против человечности на Востоке Украины и в Крыму.

Второе заявление присоединили к первому, и в конце 2020 года, после рассмотрения дела, прокуроры приняли решение о наличии оснований для начала официального расследования.

27 февраля 2022 года Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

— Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе, — написал тогда президент Украины Владимир Зеленский.

В 2022 году прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование военных преступлений Российской Федерации во время полномасштабного вторжения в Украину.

Джерело: Международный уголовный суд