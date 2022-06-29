Фейковые минирования парализовали работу министерств в Литве – подозревают РФ

Июнь, 29 в 6:37

Поток угроз о ложных минированиях парализовал работу правительственных министерств, судов и полицейских участков в Литве во вторник.

Это вызвало опасения, что Россия усиливает давление на Литву в ответ на ограничения грузовых перевозок на изолированную российскую территорию.

Угрозы минирований, которые все оказались ложными, но все же повлекли за собой эвакуацию зданий, были разосланы по электронной почте всего через день после того, как компьютерные хакеры, связанные с российским государством, осуществили атаку на десятки литовских государственных и частных учреждений.

Сейчас смотрят

Россия и Литва находятся в напряженном противостоянии из-за железнодорожной линии, которая проходит через территорию Литвы и соединяет российский Калининград на Балтийском море с остальной частью России.

В заявлении национальной полиции Литвы говорится, что угрозы взрыва были отправлены, более чем дюжине государственных органов и что ведется расследование.

Представители полиции заявили, что все сообщения поступали с одного и того же аккаунта Yahoo и что наиболее вероятным виновником была Россия. Но определение ответственности, добавили они, потребует времени и будет зависеть от того, предоставит ли Yahoo полную информацию об учетной записи.