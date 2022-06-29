Июнь, 29 в 15:09

Норвегия передаст Украине три ракетных системы MLRS M270 и 5 тыс. гранат. Министр обороны страны Берн Арильд Грам сообщил, что техника, которая находится на хранении, нуждается в модернизации.

Но Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы она их подготовила для дальнейшей отправки в Украину. Всего у Норвегии на хранении есть 12 таких ракетных систем.

— Это оружие, которое имеет дальность и точность, поэтому является значительным вкладом. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла дальше бороться за свою свободу и независимость, — подчеркнул министр обороны Норвегии.

MLRS M270 – это реактивная пусковая установка. Она предназначена для выполнения боевых задач в любое время суток и в разных погодных условиях.

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MLRS M270 используют для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях более 30 км районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, узлов связи и других плоскостных целей.

Установка может вести огонь на дистанцию ​​от 32 до 300 км в зависимости от ракеты.

Источник: Правительство Норвегии