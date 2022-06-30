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Факты / Мир

Бельгия прекращает выдачу туристических виз россиянам с 1 июля

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Бельгія

Консульство Бельгии в России с 1 июля прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических. Положение будет действовать на неопределенный срок.

С июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи.

В посольстве Бельгии не называют причину прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.

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Как отметили в VFS Global, заявления на получение краткосрочной визы для пребывания в стране менее 90 дней с 1 июля не будут приниматься. В эту категорию входят и туристические визы.

Источник: VFS Global

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