Представители чемпионата Формула-1 отреагировали на комментарии экс-главы организации Берни Экклстоуна о войне в Украине.

Они обнародовали заявление, в котором не поддержали приверженность бизнесмена президенту РФ Путину.

After this, F1 says: “The comments made by Bernie Ecclestone are his personal views and are in very stark contrast to position of the modern values of our sport.” #F1 https://t.co/o25WYbGUvK

Сейчас смотрят

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 30, 2022