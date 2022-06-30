Июнь, 30 в 19:01

Представители чемпионата Формула-1 отреагировали на комментарии экс-главы организации Берни Экклстоуна о войне в Украине.

Они обнародовали заявление, в котором не поддержали приверженность бизнесмена президенту РФ Путину.

– Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются лишь его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта, – говорится в сообщении.

After this, F1 says: “The comments made by Bernie Ecclestone are his personal views and are in very stark contrast to position of the modern values of our sport.” #F1 https://t.co/o25WYbGUvK Сейчас смотрят — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 30, 2022

Напомним, что ранее британский бизнесмен публично поддержал Владимира Путина, отметив, что готов “принять за него пулю”.

– Я все равно принял бы за него пулю. Я бы хотел, чтобы не было больно, но если это так, я бы все равно принял пулю, потому что он первоклассный человек. То, что он делает, это то, что он считал правильным для России, — сказал Берни Экклстоун.

В войне, которую РФ развязала против Украины, Экклстоун обвинил Владимира Зеленского.

– Я абсолютно уверен, что если бы Украина хотела правильно выйти из ситуации, она могла бы это сделать. Если подумать, нашему другу в Украине (Зеленскому – Ред.) было гораздо проще это все остановить. Зеленский раньше был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать эту профессию, потому что если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-нибудь изменить, — сказал он.