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Факты / Мир

На саммите НАТО изменили название популярного салата с “российского” на “украинский”

Анастасия Гевко, редактор ленты
На саммите НАТО изменили название популярного салата с “российского” на “украинский”
Фото: Depositphotos

На саммите НАТО в Мадриде возник скандал из-за популярного картофельного салата “по-российски”. Об этом пишет The Guardian.

В издании уточнили, что такое блюдо продают повсеместно в барах и ресторанах Испании. В его составе – картофель, майонез и овощи.

– Российский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюд, – заявил журналист Иньяки Лопес испанскому изданию la Sexta.

Сообщается, что в течение первого же дня саммита блюдо переименовали в “традиционный салат”, однако испанский шеф-повар Хосе Андрес пошел еще дальше.

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Он добавил в рецепт кнедлики (отварное изделие из теста или картофеля, – Ред.) с помидорами и назвал блюдо украинским салатом в знак солидарности с Украиной.

Впервые “Украинский салат” подали на ужине министров обороны и иностранных дел во вторник, 28 июня.

Сообщается, что это стало продолжением ребрендинга, который начался в прошлом месяце, когда Андрес объявил, что изменит название блюда во всех своих ресторанах, присоединившись к волне баров и ресторанов, которые сделали это в последние месяцы.

Среди первых был Mesón Martin – ресторан с 30-летней историей в северном городе Сарагоса. 

– Друзья, мы решили изменить название знаменитого салата, – сообщило заведение в социальных сетях в конце февраля. – С сегодняшнего дня в нашем меню вы найдете киевский салат в знак солидарности с народом Украины.

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Источник: The Guardian
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