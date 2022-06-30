Июнь, 30 в 15:26

На саммите НАТО в Мадриде возник скандал из-за популярного картофельного салата “по-российски”. Об этом пишет The Guardian.

В издании уточнили, что такое блюдо продают повсеместно в барах и ресторанах Испании. В его составе – картофель, майонез и овощи.

– Российский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюд, – заявил журналист Иньяки Лопес испанскому изданию la Sexta.

Сообщается, что в течение первого же дня саммита блюдо переименовали в “традиционный салат”, однако испанский шеф-повар Хосе Андрес пошел еще дальше.

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Он добавил в рецепт кнедлики (отварное изделие из теста или картофеля, – Ред.) с помидорами и назвал блюдо украинским салатом в знак солидарности с Украиной.

Впервые “Украинский салат” подали на ужине министров обороны и иностранных дел во вторник, 28 июня.

Сообщается, что это стало продолжением ребрендинга, который начался в прошлом месяце, когда Андрес объявил, что изменит название блюда во всех своих ресторанах, присоединившись к волне баров и ресторанов, которые сделали это в последние месяцы.

Среди первых был Mesón Martin – ресторан с 30-летней историей в северном городе Сарагоса.