Путин может продолжать войну против Украины еще долго — Шольц

Июль, 01 в 10:41

Президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной минимум год. Поэтому, возможно, РФ сможет вести затяжное полномасштабное наступление еще долгое время.

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заметил, что никто не знает, когда у России закончатся силы.

– Он (Путин, — Ред.) лидер очень большой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И он готовился к войне очень долго. Думаю, решение начать ее было принято за год до начала или, возможно, раньше, поэтому он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго, – объяснил канцлер.

Однако Шольц добавил, что РФ ощущает на себе влияние западных санкций, хотя Путин и не признает этого.

Сейчас смотрят

Также канцлер Германии отметил, что Россия не столь развитая страна, поэтому она действительно нуждается во всех технологиях другого мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и шанс быть частью мировой экономики.

Источник: CBS News