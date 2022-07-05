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Доллар и евро подешевели: курс валют в Польше на 5 июля

Валентина Летяк, редактор ленты
Доллар и евро подешевели: курс валют в Польше на 5 июля
Фото: Depositphotos

Средний курс украинской гривны в банках Польши на 5 июля 2022 года составляет 0,126 злотых за 1 грн.

За 100 грн в местном банке можно получить около 12,63 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,4 злотых (по курсу Нацбанка Украины).

 

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Курс гривны в Польше по банковским картам на 5 июля 2022:

  • Mastercard – 15,34 польских злотых за 100 грн.;
  • Visa – 15,33 польских злотых за 100 грн.
Курс гривні у Польщі

Фото: Мінфін

Американский доллар в банках Польши подешевел до 4,422 злотых за $1. За $100 можно получить около 442,2 злотых, а по курсу НБУ – 450,44.

Курс доллара по банковским картам:

  • Mastercard – 448,66 злотых за $100;
  • Visa – 448,6 злотых за $100.
Курс долара у Польщі

Фото: Мінфін

Евро по состоянию на 5 июля в банках Польши подешевел – средний курс 4,589 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 459,46 злотых. По курсу НБУ – 470,87.

Курс евро в Польше по банковским картам:

  • Mastercard – 467,31 злотых за €100;
  • Visa – 466,95 злотых за €100.
Курс євро у Польщі

Фото: Мінфін

Польский злотый по курсу НБУ на 5 июля подешевел – с 6,49 до 6,46 грн.

Источник: Мінфін 

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