Россия имеет значительные потери в Украине, перемирие даст РФ восстановить силы — депутат Бундестага

Июль, 09 в 18:20

Страна-агрессор Российская Федерация не может позволить своей армии спровоцировать дальнейшую эскалацию. Однако полномасштабная война в Украине может затянуться на длительный период.

Об этом заявил эксперт по внешней политике ХДС Германии и депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. По его словам, РФ не может увеличить зону эскалации, потому что московские запасы медленно истощаются — российская армия несет значительные потери в Украине.

– Это значит, что перемирие позволит России восстановиться, – рассказал депутат немецкого Бундестага.

По его мнению, Кремль может специально дойти до перемирия, во время которого будут восстанавливать силы российской армии и пополнять резервы.

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Источник: Die Zeit