Июль, 11 в 18:05

В понедельник, 11 июля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал мир помочь Украине в войне, которую развязала Российская Федерация, и назвал тяжелое оружие, которое его страна собирается передать нашим бойцам.

Об этом Рютте сказал во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам визита премьера в Киев.

– Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину современным типом оружия. Хочу сказать, что я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине, – сообщил Рютте.

Он также добавил, что его страна передаст Вооруженным силам Украины тяжелое оружие, среди которого будут панцирники и самоходные гаубицы.

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Ранее сообщалось, что в рамках визита в Украину Марк Рютте побывал в Ирпене.