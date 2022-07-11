Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Украина получит новое тяжелое оружие от Нидерландов – премьер

Анастасия Гевко, редактор ленты
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

В понедельник, 11 июля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал мир помочь Украине в войне, которую развязала Российская Федерация, и назвал тяжелое оружие, которое его страна собирается передать нашим бойцам.

Об этом Рютте сказал во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам визита премьера в Киев.

– Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину современным типом оружия. Хочу сказать, что я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине, – сообщил Рютте.

Он также добавил, что его страна передаст Вооруженным силам Украины тяжелое оружие, среди которого будут панцирники и самоходные гаубицы.

Сейчас смотрят

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Украину Марк Рютте побывал в Ирпене.

Читайте
Увидеть причину нашей поддержки можно здесь: Марк Рютте прибыл с визитом в Украину

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка