Сколько компаний ушли из России из-за войны в Украине — KSE Institute

Июль, 12 в 20:05

Для большинства компаний, которые оставили Россию из-за войны в Украине, на долю бизнеса приходилось в среднем менее 4% выручки.

KSE Institute сообщает, что 1 626 иностранных компаний сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России.

Количество компаний, продолжающих деятельность в России – 709 (+4 за неделю); предприятий, которые сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции – 469 (+5 за неделю); полностью свернули российские операции – 1 157 компаний (+2 за неделю).

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По состоянию на 10 июля, аналитики KSE Institute в рамках проекта Самосанкции/LeaveRussia идентифицировали около 2 335 компаний, организаций и их брендов из 77 стран и 56 отраслей и их позицию по работе на рынке РФ. Около половины из фирм – публичные.

На 10 июля компании, объявившие о полном выходе из России, имели $44,3 млрд годового дохода и $24,8 млрд капитала, компании, которые приостановили свою деятельность на российском рынке — $61 млрд и $33,3 млрд капитала. Топ-70 компаний – крупнейших налогоплательщиков – платили $20,2 млрд налогов в год.

Справка. Проект Самосанкции был начат KSE Institute в начале полномасштабного российского вторжения. Он направлен на сбор данных об иностранных компаниях, работающих на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность. База KSE частично базируется на данных из базы Yale’s School of Management, сайтов epravda.com.ua, squeezingputin.com.

К слову, в сети набирает обороты кампания по бойкоту продукции брендов, продолжающих работать в России.

Фото: Генштаб ВСУ