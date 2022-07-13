В Сенате США призвали администрацию Байдена разработать стратегию по Черноморскому региону

Июль, 13 в 12:21

В США представили новый двухпартийный законопроект, призывающий администрацию президента США Джо Байдена разработать стратегию по Черноморскому региону. Этот регион становится критической точкой для европейской и глобальной безопасности на фоне войны РФ против Украины.

В частности, законопроект предусматривает следующее:

призыв к более устойчивой внешней политике по Черноморскому региону, включая усиление сотрудничества между США, НАТО и ЕС и укрепление экономических связей между Америкой и Черноморским регионом;

требует от администрации президента США межведомственного отчета с описанием усилий, направленных на поддержку демократии,

безопасности и экономического процветания в Черноморском регионе.

– Черное море становится все более критически важным, поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает вести неспровоцированную войну против Украины, и стало ясно, что Соединенные Штаты должны иметь как стратегию, так и присутствие в регионе. Наш законопроект должен достичь этого, требуя от администрации Байдена разработать стратегию укрепления координации между США, НАТО и партнерами в Черном море с целью повышения безопасности, поддержки экономического процветания и продвижения демократии, — сказал сенатор Ромни.

По словам Джин Шахин, контроль над доступом к Черному морю является фундаментальным для мечты Путина “построить Российскую империю”, и США не могут допустить этого.

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— Мы уже видим последствия действий Путина из-за блокирования ключевых портов в Украине, что спровоцировало мировой продовольственный кризис. Его война против Украины сегодня повлекла глобальные последствия, поэтому стратегические действия являются решающими. Наш двухпартийный законопроект призывает администрацию Байдена сделать политику США в регионе приоритетом путем разработки межведомственного отчета, а затем стратегии по укреплению экономических связей, демократических институтов и усилению военной помощи и координации между США, НАТО и партнерами в регионе, — заявила Шахин.

К созданию законопроекта были привлечены американские сенаторы, члены подкомитета Сената по международным отношениям в Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности Митт Ромни (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия). Сенаторы Том Тиллис (Республиканская партия), Крис Кунс (Демократическая партия), Роджер Викер (Республиканская партия) и Бен Кардин (Демократическая партия) являются первыми соавторами законопроекта.

Источник: Сенат США

Фото: Depositphotos