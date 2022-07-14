Июль, 14 в 19:27

Три месяца назад президент РФ Владимир Путин из-за неудач переориентировал свои военные цели в Украине на восток страны. Сейчас война подошла к очередному распутью, и армии обеих сторон готовятся к третьей волне боевых действий.

Об этом сообщает CNN.

По словам старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастина Бронка, сейчас идет очень изматывающая борьба.

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— Это борьба двух армий, каждая из которых понесла огромные потери и очень близка к истощению, — отмечает он.

Ожидается, что следующим шагом Путина станет наступление на Донецкую область, и в случае ее захвата будет выполнена главная задача Кремля: захватить весь регион Донбасса. Но когда и как это произойдет, неясно.

Аналитический центр Институт изучения войны (ISW) считает, что российские сухопутные войска находятся в середине оперативной паузы, чтобы “отдохнуть, переоснастить и восстановиться”.

Это может дать Вооруженные силам Украины время подготовиться к обороне Донецкой области. Также для российских оккупантов сохраняется угроза наступления ВСУ в других частях страны, в том числе в ключевом южном городе Херсоне.

Следующая фаза полномасштабных боевых действий, по словам аналитиков, во многом определит исход войны.

Если сроки и тактика, использованные в Луганской области, российская армия сможет повторить в Донецкой области, то обеим сторонам придется еще раз ожесточенно и кровопролитно сражаться.

— Есть два города — Славянск и Краматорск — на севере Донецка. Я подозреваю, что они станут следующими Северодонецком и Мариуполем, — сказал Самир Пури, старший научный сотрудник по городской безопасности и гибридным войнам в Международном институте стратегических исследований (IISS), который работал наблюдателем на Донбассе с 2014 по 2015 год.

Эти города были подготовлены к тому, чтобы стать горячими точками; теперь они окружены с востока и юга, и их захват станет крупным прорывом для Кремля, пишет CNN.

Следующая фаза полномасштабных боевых действий может оказаться не последней, но может определить будущее центрального региона Украины и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны.