Июль, 15 в 19:06

Генерал Бен Ходжес, занимавший пост командующего армией Соединенных Штатов в Европе, пояснил, почему США сомневались, поставлять ли Украине Стингеры, а также рассказал о своих эмоциях от действий РФ в Украине.

Он заявил, что пока в США обсуждали, поставлять Украине ракеты Стингер или нет, украинская армия отражала атаки оккупантов.

Ходжес выразил мнение, что поставки оружия задерживались потому, что никто в мире не мог представить себе войну в современной Европе.

Сейчас смотрят

– Невероятно, что это действительно произошло. В этом столетии европейская страна вторглась в другую европейскую страну. Сейчас выглядит смешно, что США сомневались, поставлять ли Украине ракеты Стингер, чтобы не спровоцировать РФ. Думаю, психологически мы тоже не были к этому готовы, – заявил Ходжес в интервью изданию Gingers Media.

Он отметил, что первоначальный план Кремля состоял в уничтожении Украины и идеи Украинского государства, он сознательно шел на геноцид украинцев.

– Вот, о чем я подумал, когда увидел, что произошло в Буче. А затем, когда президент РФ Владимир Путин наградил солдат, которые сделали это, он тем самым сказал всей российской армии: убивайте всех. С самого верха вниз дали понять, что это не просто прощается – это приветствуется, за это награждают, – поразился он.

Как сообщается, полное интервью с Беном Ходжесом планируют опубликовать в документальном фильме Вопреки всему.

Журналисты обещают рассказать, как получилось, что Украина смогла устоять против “второй армии мира”.