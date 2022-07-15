Июль, 15 в 20:46

Россия должна нести полную ответственность за смерть британского военнопленного Пола Ури.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

– Я поражена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это, – сказала Трасс.

МИД Британии отметил, что Пол был схвачен во время выполнения гуманитарной работы.

Сейчас смотрят

– Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед неспровоцированным российским вторжением. Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности, – добавила она.

Напомним, что о смерти гражданина Великобритании Пола Ури в террористической “ДНР” сообщили сегодня, 15 июля. Отмечается, что причиной смерти стали якобы болезнь и стресс.

Британский военный попал в плен к боевикам так называемой ДНР в апреле, а скончался он 10 июля.