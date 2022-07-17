Байдену могут огласить импичмент, если демократы проиграют выборы – СМИ

Июль, 16 в 21:12

Если Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборов, президенту США Джо Байдену может грозить импичмент.

Об этом пишет Newsweek.

Как отмечают в издании, если Байден проиграет выборы, ему может грозить импичмент, так как ведущие республиканцы уже сообщали о том, что намерены инициировать его.

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Так, в январе сенатор-республиканец Тед Круз сказал, что для импичмента Байдена будет “множество оснований”.

Позднее, в апреле, представитель Круза Кен Бак говорил о том, что судебный комитет Палаты представителей “проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент”.

В мае стало известно о результатах опроса Массачусетского университета, согласно которым 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент Байдена.

Импичмент могут принять простым простым большинством в Палате представителей, но для отстранения президента необходимо большинство в две трети голосов в Сенате.

Такого не было еще никогда и маловероятно, что республиканцам отдадут необходимое для этого количество мест уже в 2023 году.

Однако экс-президент США Дональд Трамп подвергался процедуре импичмента дважды – в 2020 и 2021 годах. Оба раза его оправдал именно Сенат.

А потому в случае победы республиканцев на выборах им ничто не помешает инициировать процедуру импичмента в Палате представителей, даже в случае, если шансов на успех не очень много.

Почетный профессор правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Британии Джон Оуэнс заявил, что демократы по итогам выборов, вероятно, сохранят за собой и Сенат и Палату представителей.

В то же время профессор факультета политики Биркбека Лондонского университета Роберт Сингх утверждает, что если республиканцы вернут себе Палату представителей, но не Сенат, то любая попытка объявления импичмента Байдену будет выглядеть как политический “набор очков”.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует объявить о своем участии в президентской гонке 2024 года.

Джерело: Newsweek