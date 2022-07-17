Июль, 17 в 17:34

Польша заключила с США контракт на получение 116 танков M1A1 Abrams для усиления польских вооруженных сил.

Об этом сообщил Министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Украинский милитарный центр.

– Мы согласовали контракт с США о покупке на льготных условиях подержанных 116 танков Abrams, – заявил Блащак.

Отметим, что 5 апреля министр национальной обороны Польш подписал контракт на приобретение 250 танков M1A2 Abrams SEP V3.

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Планируются, что они начнут сходить с американских производственных линий в конце 2024 года, а поставки в Польшу начнутся в начале 2025 года.

Недавно поляки передали в Украину партию из 240 Т-72М1, а также Т-72М1Р.

– В связи с безвозмездной передачей своих старых танков Т-72 и задержкой поставки американских танков M1A2 SEP V3 Польша решила приобрести подержанные танки M1 Abrams в Соединенных Штатах, – пояснили в издании.

О том, что Корпус морской пехоты США собирается вывести из боевой службы все свои боевые танки, представляющие примерно 200 основных боевых танков M1A1 Abrams, стало известно в 2020 году.

Именно эти танки могли поставить в Польшу по контракту на покупку. Единственная проблема – эти танки относятся к модели M1A1 и не обладают таким же уровнем огневой мощности, как версия SEP V3.

Как уточняется, M1A1 Abrams является модернизированной версией M1 Abrams, поступившего на вооружение вооруженных сил США в 1991 году.

Всего американцы построили 4796 танков М1А1 для армии США и 221 танк для морской пехоты США.

Основное вооружение M1A1 Abrams состоит из 120-мм гладкоствольного орудия M256, разработанного на немецком Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

На оснащении M1A1 Abrams находятся газотурбинный двигатель Honeywell AGT 1500, соединенный с автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B с 4 передними и 2 задними передачами.

Такие танки могут развивать максимальную скорость около 68 км/ч с максимальным запасом хода 426 км.