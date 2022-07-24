Мы должны помочь им вернуться в семьи: Брижит Макрон о 20 тыс. украинских детей во Франции

Июль, 23 в 22:28

В настоящее время во Франции находятся 20 тысяч украинских детей, которые продолжают обучение.

Об этом на саммите Первых Леди и Джентельменов сообщила первая леди Франции Брижит Макрон.

– Они (дети, – Ред.) не изолированы, они посещают вертуальное обучение, мы разработали специальную учебную программу, создали такую ​​схему для украинских студентов для того, чтобы они сохраняли связи. Они адаптируются очень хорошо, быстро обзаводятся друзьями, все эти дети хотят вернуться к своим семьям в Украине. Мы должны помочь им, – говорит Макрон.

Также она рассказала о 14-летнем подростке Николае из Украины, который проходит лечение во Франции.

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— Я бы хотела сначала зачитать обращение, которое я получили от Николая, это 14-летний украинский подросток, который сейчас лечится в госпитале. Я встретила его в марте и он сказал, я закончил химиотерапию, и теперь я лучше себя чувствую. Во время лечения моя сестра пошла в школу, у нее много друзей. Я нашел во Франции дружественную страну. Николай не единственный, есть и Анастасия, Полина и еще многие украинские дети в возрасте от 2-х до 19 лет, которые проходят лечение от рака во Франции, — добавила первая леди Франции.

Фото: скрин с видео