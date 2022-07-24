Мы должны помочь им вернуться в семьи: Брижит Макрон о 20 тыс. украинских детей во Франции
В настоящее время во Франции находятся 20 тысяч украинских детей, которые продолжают обучение.
Об этом на саммите Первых Леди и Джентельменов сообщила первая леди Франции Брижит Макрон.
– Они (дети, – Ред.) не изолированы, они посещают вертуальное обучение, мы разработали специальную учебную программу, создали такую схему для украинских студентов для того, чтобы они сохраняли связи. Они адаптируются очень хорошо, быстро обзаводятся друзьями, все эти дети хотят вернуться к своим семьям в Украине. Мы должны помочь им, – говорит Макрон.
Также она рассказала о 14-летнем подростке Николае из Украины, который проходит лечение во Франции.
— Я бы хотела сначала зачитать обращение, которое я получили от Николая, это 14-летний украинский подросток, который сейчас лечится в госпитале. Я встретила его в марте и он сказал, я закончил химиотерапию, и теперь я лучше себя чувствую. Во время лечения моя сестра пошла в школу, у нее много друзей. Я нашел во Франции дружественную страну. Николай не единственный, есть и Анастасия, Полина и еще многие украинские дети в возрасте от 2-х до 19 лет, которые проходят лечение от рака во Франции, — добавила первая леди Франции.
Фото: скрин с видео